Il Dj biellese Filippo Regis 24° nella lista dei TOP 100 "Italian Music Business Influencer"

Si è concluso ieri con una 3 giorni di panel tematici trasmessi su youtube il MIDance 2022: l'appuntamento annuale che raduna amanti ed esponenti della musica elettronica italiana per discutere delle questioni che coinvolgono l'intero settore.

E come da tradizione e attraverso il supporto di Danceland (la più autorevole rivista del comparto) è stata pubblicata la lista dei TOP 100 "Italian Music Business Influencer" la classifica con i 100 nomi di coloro che, attraverso la propria attività svolta a vario titolo all'interno dell'universo della dance italiana, ne hanno influenzato l'andamento.

Scorrendo la lista si trovano artisti conosciuti a chiunque come Jovanotti, J-ax, Dargen D'Amico e Gabry Ponte insieme a quelli di artisti che , invece, tendono ad essere maggiormente famigliari agli amanti di festival e club come i "Dj From Mars", Alex Gaudino o i "Meduza" : vere e proprie eccellenze italiane nella scena musicale mondiale.