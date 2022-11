Una lettrice scrive: “Auto segnalano con luci posto di blocco di forze dell'ordine. Ma perchè?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vi scrivo per chiederVi di sensibilizzare, tramite la Vostra testata, alcune persone che, senza la benché minima consapevolezza, creano con il loro comportamento danni a tutta la Comunità. Qualche sera fa, tornando verso casa (Pollone), ho incrociato diversi posti di blocco da parte delle Forze dell’Ordine, cosa che mi ha fatto pensare che poteva essere successo qualcosa o che, più semplicemente, stessero tutelandoci con maggior attenzione…considerando il periodo che stiamo vivendo. Eppure…un certo numero di automobilisti (quindi non parlo di un cretino isolato) lampeggiavano con gli abbaglianti per allertare le auto provenienti in senso contrario. Sono allibita…e desolata…con tutte le brutte vicende che sono accadute e accadono , non solo in Valle Elvo, ma come si può essere così idioti dal vanificare il lavoro di chi sta cercando di proteggerci? E soprattutto correre il rischio di agevolare qualche malintenzionato? Qualcuno può spiegare a questi “fenomeni” che se vogliono giocare con le luci a breve potranno farlo con le luminarie del loro albero di Natale?…sempre che non gliele rubino”.