Al PalaCandelo corsi di ginnastica e danza per tutti con il contributo del comune, foto Pixabay

L’amministrazione comunale di Candelo ha deliberato di sostenere con una quota di 20 euro/anno i corsi di ginnastica, fitness e danza, organizzati dalla Rhythmic School presso il palazzetto di Candelo e diretti a tutte le fasce di età, dai bimbi della scuola materna, ai giovani, agli adulti, alla terza e quarta età.

Il contributo comunale è riservato esclusivamente ai residenti che si iscriveranno ai corsi proposti da RS entro la fine di novembre per il periodo compreso da novembre a fine maggio del prossimo anno. Il contributo, sarà erogato fino ad un massimo di cento iscritti e sarà dedotto dalla quota stabilita per la partecipazione ai vari corsi direttamente dalla società organizzatrice.

I corsi sono previsti nella fascia mattutina, al pomeriggio ed alla sera e spaziano dal risveglio muscolare, al pilates, alla ginnastica dolce, alla tonificazione muscolare e non manca la possibilità di divertirsi con i balli di gruppo, quelli da sala e le danze etniche. Una serie di proposte di attività motorie variegate e stimolanti che mirano al benessere ed alla salute dei partecipanti. I vari corsi saranno attivati al raggiungimento delle dieci unità. Se il risultato della proposta troverà favorevole riscontro, si proporranno nuove attività per ampliare maggiormente l’offerta. Per tutte le informazioni relative all’iniziativa ci si può rivolgere al numero: 339 – 6475020 (Monica) nelle ore di ufficio.