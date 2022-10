T.T. Biella- Weekend di tornei a Torino

Weekend impegnativo per gli atleti del T.T. Biella a Torino.

Sabato si è giocato un torneo open riservato agli atleti di 5^ e 4^ categoria, cui hanno partecipato Mattia Noureldin (5^) e Matteo Passaro (4^). Noureldin supera il girone, battuto da Caselli ma vincente su Ameduri. Dopo una bella vittoria nel tabellone su Muraro, si ferma ai quarti di finale, ma solamente al quinto set, contro l’esperto Fiore.

Buona anche la prova di Passaro nella categoria superiore. Dopo aver vinto con sicurezza il girone su Simon e Fasano, nel tabellone principale supera Gecchele, per poi fermarsi negli ottavi di finale, battuto da Scolari.

Domenica si è invece disputato il primo torneo giovanile regionale valido quale prova di qualificazione ai Campionati Italiani. Il livello tecnico del torneo è stato decisamente elevato- Gli atleti iscritti erano 82 , di cui 14 del T.T. Biella, che, accompagnati dal Presidente Cesare Erba e dall’Allenatore Jaroslaw Klamut, si sono generalmente ben comportati, con alcune prestazioni di grande rilievo.

Under 13 femminile. Alessia Fusca si piazza terza alle spalle di Rosso e Tosello.

Under 13 maschile. Alessio Peretti non supera il girone battuto da Simon e Bottari. Mattia Noureldin si impone nel proprio raggruppamento su Bartoli e Cesano; nel tabellone finale, supera Bottari e Barbero, per poi perdere la finale contro lo stesso Cesano, già battuto nel girone.

Under 15 femminile. Lodovica Motta e Federica Prola si piazzano rispettivamente al secondo e al terzo posto, alle spalle della forte atleta argentina Sanchi e davanti a Giuliano.

Under 15 maschile. Giorgio Bonino si ferma al primo turno; Stefano Torrero supera invece il girone e si ferma poi ai quarti battuto dal più quotato Garello.

Under 17 maschile. Tommaso Sorrentino passa il girone battendo Livizoru e perdendo da Bagnasco; supera Giolito negli ottavi di finale e viene fermato nei quarti da Bertolini.

Under 19 maschile. Gabriele Carisio e Fabio Cosseddu non riescono a superare il primo turno, contro avversari attualmente ancora troppo superiori. Matteo Passaro e Francesco Gamba, invece, accedono al tabellone finale per poi fermarsi ai quarti di finale battuti rispettivamente da Giai e da Sanchi, forti atleti di livello nazionale.

Under 21 maschile. In un girone unico da 5, un ottimo Simone Cagna si impone davanti a Torta, al compagno di squadra di B1, Vincenzo Carmona, non nelle migliori condizioni di forma, a Fanizza e Fedeli.

Medagliere: 1) T.T. Torino (5 ori,2 argenti e 4 bronzi);2) A4 Verzuolo (3, 6, 5); 3) Avis Isola (2,0,2), 4) T.T.Biella (1,2,3) 5) Regaldi Novara(1,2,0).