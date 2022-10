Botalla TeamVolley, un successo la terza giornata di campionato

Torna al successo il Botalla TeamVolley nella terza giornata del campionato regionale di Serie D. A Lessona le biancoblù di coach Alex Cavallone hanno superato per 3-1 il Volley Academy San Francesco al termine di una partita che non era iniziata sotto i migliori auspici. Lorenzon e compagne hanno infatti perso il primo set per poi aggiudicarsi i tre successivi. Ai vantaggi il secondo, molto più agevolmente gli ultimi due.

Un avversario sicuramente abbordabile, che però è riuscito a sorprendere, in avvio, le padrone di casa. Dopo l'iniziale 4-3, il sestetto ospite ha piazzato un parziale di ben 11 punti, fino al 4-14, che comprometterà l'intera frazione, chiusa sul 25-20 per San Francesco al Campo. Da sottolineare, però, un tentativo di rimonta del TeamVolley fino al 17-19.

L'inizio del secondo set fa registrare una migliore gestione delle rotazioni in casa biancoblù, tanto che Vodopi e compagne, anche se poi la frazione si chiude solo ai vantaggi: 26-24. Il terzo set parte in salita, ma complici alcuni turni in battuta molto proficui, dopo metà periodo il TeamVolley riesce a scappare via e a chiudere 25-15. Il quarto e ultimo set sembra una fotocopia di quello precedente, con un leggero scostamento del punteggio finale: 25-17.

«Facciamo ancora molta fatica ad essere incisivi in attacco - spiega a fine partite coach Alex Cavallone -. È un fondamentale su cui stiamo mettendo molta attenzione durante la settimana di allenamenti. L'altro fondamentale su cui pecchiamo ancora parecchio è la ricezione, così mettiamo i nostri avversari in condizione di trovare ancora troppi punti diretti. In ogni caso, molto meglio rispetto alla gara della settimana scorsa, a cominciare dalla battuta che ci ha portato 15 punti contro i 3 diretti della partita precedente».

BOTALLA TEAMVOLLY - VOLLEY ACADEMY SAN FRANCESCO 3-1

Parziali: 20-25, 26-26, 25-15, 25-17

TeamVolley: Lorenzon 15, Biasin, Damo, Nanì 8, Vodopi 10, Gilardi 2, Allorto, Valli (L), Perissinotto 9, Scoleri 4, Vioglio, Gariazzo (L2) ne, Nicolo ne, Zignone 15. Allenatore: Alex Cavallone.

Assistente: Marco Allorto.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

UNDER 18: Generali Via Carso TeamVolley - Virtus Biella 2-3

UNDER 16: De Mori TeamVolley - ASD Occhieppese Pallavolo 3-0

UNDER 13: Junior Volley Euromac Mix Casale - Conad TeamVolley 0-3