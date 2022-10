Biella Rugby centra la sua prima vittoria in campionato

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 23 ottobre 2022 ore 14.30

Campionato di Serie A, IV Giornata

Biella Rugby v Amatori Alghero 24-18 (7-8)

Marcatori: p.t. 11’ c.p. May (0-3); 17’ m. May n.t. (0-8); 20’ m. Romeo tr. Benettin (7-8) s.t.: 16’ m. Righi n.t. (12-8); 20’ m. Travaglini tr. Benettin (19-8); 23’ m. Marchetto tr. May (19-15); 37’ m. Foglio Bonda n.t. (24-15); 40’ c.p. May (24-18)

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga (64’ Tosetti), Ramaboea, Grosso (cap.), Travaglini; Benettin (73’ Sciarretta), Della Ratta; Haedo, Righi ( L. Loretti), Mondin; G. Loretti, Panaro; Chaabane, Romeo (75’ Coda Cap), Panigoni. A disposizione: Vecchia, Zacchero, Passuello, Besso.All. Benettin

Amatori Alghero: May; Leveratto, Delrio (37’ Bombagli), Nichitean, Manga; Cipriani, Izzo; Di Sano (37’ Ilie), Canulli (cap.), Ceglia; Bollo, Tveraga; Stefani (57’ Macchioni), Marchetto, Cataldi (72’ D’Aleo). A disposizione: Gabbi, Peana, Nicita.All. Lo Greco

Arb. Baldassa Michael (Cesena)AA1 Origia Andrea (Ivrea), AA2 Smiraldi Vincenzo (Torino)

Cartellini: al 37’ giallo a Marchetto (Amatori Alghero); 70’ giallo a Ceglia (Amatori Alghero) e Grosso (Biella Rugby)

Calciatori: May (Amatori Alghero) 3/5; Benettin (Biella Rugby) 2/5; Tosetti (Biella Rugby) 0/2

Note: Cielo coperto, 18° circa. Campo in buone condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Amatori Alghero 1Player of the Match: Godfrey Ramaboea (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 4: Biella Rugby – Amatori Alghero 24-18; Rugby Parma – Asd Milano 32-9; Cus Genova – Rugby Noceto 16-22; Cus Milano – Rugby Parabiago 15-16; I Centurioni – VII Rugby Torino 21-5.

Classifica. Rugby Parabiago punti 18; Rugby Parma e Noceto 17; I Centuruoni13; Cus Milano 12; TKgroup VII Torino e Biella Rugby 7; Amatori Alghero e Cus Genova 1; Pro Recco 0.

Nessuno oggi poteva anche solo immaginare un finale diverso: Biella Rugby centra la sua prima vittoria, con bonus, sul campo di casa, superando Amatori Alghero con il punteggio di 24-18. Nonostante la premessa, battere i sardi non è stato facile.

Dai primi minuti si scorge un Biella Rugby più convinto ed energico del solito e questo fa ben sperare. Dieci minuti di attacco deciso non producono frutti, nonostante diversi tentativi di marcatura pesante da maul. All’ennesimo fischio a favore, Benettin tenta i pali, ma sbaglia la traiettoria. Cambio di fronte e alla prima possibilità di calciare, Alghero allunga. Non si ferma e al 17’ trova la meta per mano dell’estremo che poi sbaglia la trasformazione. Si teme per il delicato assetto mentale degli uomini di Grosso, che invece mettono tutti tranquilli e al 20’, da touche nei ventidue avversari, fanno avanzare la maul quanto necessario a segnare la prima meta che ha per autore Romeo.

Efficace la trasformazione di Benettin che porta lo score, destinato a non cambiare fino al 40’, sul 7-8.Tre mete per i gialloverdi arrivano nella ripresa. La prima al 56’, segnata da Righi servito da Ramaboea e non trasformata. La seconda al 60’, su azione partita da Della Ratta e finalizzata daTravaglini. Benettin trasforma il 19-8. Alghero si riprende la scena e con una rolling maul riuscita al secondo tentativo, si riporta sotto al break. Alghero continua ad attaccare, ma Ramaboea guasta i giochi intercettando l’ovale sulla metà campo. Trova lo spazio e sul finale il sostegno di Foglio Bonda che segna la meta del bonus al 77’.

Mancano pochi minuti, impossibile per Alghero ribaltare il risultato, ma non perde di vista il bonus difensivo e dalla piazzola, allo scadere coglie i tre punti necessari a non tornare a casa con le mani vuote. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “I ragazzi si sono comportati bene. Finalmente qualche spazio di bel gioco c’è stato. Siamo riusciti a muovere la palla, anche se non tutto è andato per il verso giusto. Dobbiamo credere di più in noi stessi. I giocatori forti li abbiamo, dobbiamo fargli arrivare palloni buoni e acquisire fiducia. Dal campo sentivo un po’ di aria pesante, dobbiamo togliercela via. È vero che arrivavamo da tre sconfitte, ma quando siamo sul campo dobbiamo dimenticarci di tutto e pensare solo a giocare. Ci godiamo la vittoria, ma in settimana lavoreremo sodo sull’attacco. Vorrei i ragazzi più fiduciosi e confidenti, le azioni devono diventare più fluide. Contentissimo della risposta del pubblico che ringrazio di cuore”.