Biella Rugby mai domo ma si arrende alla fine: passa Torino

Settimo Torinese, “Campo Sportivo” – domenica 16 ottobre 2022 ore 15.30

Campionato di Serie A, III Giornata

VII Rugby Torino v Biella Rugby 21-15 (16-12)

Marcatori: p.t. 2’ m. Foglio Bonda tr. Susperregui (0-7); 7’ c.p. Apperley (3-7); 14’ m. Travaglini n.t. (3-12); 21’ m. S. Lo Greco n.t. (8-12); 25’ m. Costantinescu n.t. (13-12); 39’ c.p. Apperley (16-12) s.t.: 61’ m. Travaglini n.t. (16-15); 64’ m. Bordigoni n.t. (21-15)

VII Rugby Torino: Frisson; Tione, Ma. Monfrino, Marchi (cap.), Constantinescu (41’ Librera); Apperley, De Razza (36’ C. Lo Greco); Bordigoni, Nepote, Aramburu; S. Lo Greco, Mi. Monfrino; Cavallero (51’ Angotti), Cherubini (36’ Trinchera), Montaldo Lo Greco (70’ Gallo). Non entrati: Cairola, Ciraulo, Chiapperini.All. Eschoyez

Biella Rugby: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Grosso (cap.), Travaglini; Susperregui (41’ Tosetti), Besso (66’ Della Ratta); Haedo, Perez (70’ Passuello), Righi; G. Loretti (48’ L. Loretti), Panaro; Vaglio Moien (66’ Zacchero), Braglia, Panigoni (48’ Chaabane). Non entrati: Vecchia e Cerchiaro,.All. Benettin

Arb. Alberto Favaro (Venezia) AA1 Vincenzo Smiraldi AA2 Filippo Barrafranca

Cartellini: al 20’ giallo a Haedo (Biella Rugby); 45’ giallo a Bordigoni (VII Rugby Torino)

Calciatori: Apperley (VII Rugby Torino) 2/5; Susperregui (Biella Rugby) 1/2; Travaglini (Biella Rugby) 1/2

Note: Cielo nuvoloso con circa 20°, vento assente. Campo in ottime condizioni. Circa 200 spettatori presenti.

Punti conquistati in classifica: VII Rugby Torino 5, Biella Rugby 1Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 3: Rugby Parma – Pro Recco 29-7; Rugby Noceto – Cus Milano 13-12; Parabiago – Cus Genova 57-10; VII Rugby Torino – Biella Rugby 21-16; Amatori Alghero – I Centurioni 22-32.

Classifica. Rugby Parabiago punti 14; Rugby Noceto 13; Rugby Parma 12; Cus Milano 11; I Centurioni 9; TKgroup VII Torino 7; Asd Milano 5; Biella Rugby 2; Amatori Alghero 0.

Un Biella Rugby più combattivo del solito, che seppure a fatica rimane in partita fino a quindici minuti dalla fine, poi si arrende ad un VII Torino non impossibile, ma oggi sicuramente più abile a sfruttare le occasioni che si sono venute a creare, e conclude la terza giornata di campionato incassando il secondo bonus difensivo.Primo quarto scoppiettante. Calcio d’inizio per Biella che si posiziona bene. Mischia in favore, vinta e ben giocata da Besso. Foglio Bonda trova lo spazio e segna la prima meta trasformata da Susperregui.

Settimo non se l’aspettava e sembra disorientato. Pensa subito a recuperare punti quando al 7’ sceglie di calciare una punizione. Al 14’ Biella trova la seconda meta grazie allo spunto di Travaglini. Questa volta non riesce la trasformazione, ma Biella comanda 12-3. I minuti passano, le azioni si avvicendano e la situazione si fa via via più perniciosa. La vertigine al 20’ con il giallo inflitto ad Haedo. Immediata la reazione dei padroni di casa che subito trovano la meta, non trasformata, aiutati dalla superiorità numerica. Biella continua a guidare. Il sorpasso arriva al 25’ con la seconda marcatura pesante di Settimo ancora non trasformata: 13-12.

Prima dell’intervallo, un calcio per i torinesi fissa il parziale sul 16-12. Nella ripresa, il cartellino giallo è agitato in favore di Bordigoni al 5’. Biella confeziona una serie di situazioni ghiotte, senza mai riuscire a concluderle in modo proficuo. I ragazzi di Benettin continuano a crederci, nonostante la delusione di trovarsi ancora una vola a rincorrere. Al 61’, per falli ripetuti di VII Torino, i gialloverdi vanno ai pali e Travaglini coglie i tre punti in palio portando lasquadra sotto di un solo punto: 16-15 e meno di 20’ da giocare. Il colpaccio riesce a Settimo al 64’ che di fatto chiude il match segnando la terza meta non trasformata e per la prima volta batte i gialloverdi in Serie A.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “La partita era iniziata davvero molto bene, i ragazzi giocavano bene, poi abbiamo lasciato sfruttare a Settimo un paio di occasioni e a questo punto abbiamo abbassato la testa e lasciato correre troppo. Non è accettabile, perché si gioca per ottanta minuti. Temo che sia necessario uscire al più presto da questo tunnel di sconfitte che sicuramente genera una negatività che grava sul morale e sulla testa di tutta la squadra”.