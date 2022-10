Ginnastica Biella, ancora buoni risultati a Torino

A Torino, domenica 9 ottobre, le atlete di Ginnastica Biella, hanno ottenuto ancora buoni risultati.

Martina Ettolli, in categoria Junior 2, ha sfiorato il podio con due 4° posto alle Parallele asimmetriche e al Volteggio, giungendo settima nel concorso generale. Meglio ha fatto Anna De Filippis che, in categoria Junior 3, è salita sul secondo gradino del podio alla Trave, e quinta a nel concorso generale. Per Anna inoltre, si trattava della gara Gold. Martina e Anna erano accompagnate in gara da Irina Sitnikova.

Molto bene infine, Eleonora Ghione, Atleta di Ginnastica Biella tesserata alla PSG Auxilium di Genova per la quale gareggia. Accompagnata in gara da Stefania De Silva, ha ottenuto un meritato 2° posto al concorso generale, giungendo seconda su ogni singolo attrezzo.