Lavori in corso lungo la Strada Provinciale 143 Vercellese, tra i km 17+370 e 20+359 a Salussola e Cerrione, dove è in corso uno scavo per la posa di fibra ottica.

Per permettere l'esecuzione dei lavori, fino al 14 ottobre, nella fascia oraria 8-17 compresi i prefestivi, saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo e un limite di velocità adeguato.