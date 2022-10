A Valle Mosso ritorna 4 Passi &1 Boccone

Dopo due anni di blocco, a causa dei protocolli Covid, ritorna la manifestazione “4 Passi & 1 Boccone”, in località Valle Mosso (Valdilana), giunta ormai alla sesta edizione, che porterà i partecipanti lungo i sentieri che una volta venivano attraversati dagli operai per andare a lavorare.

“Ci piace molto l’idea di riunire persone di diverse età per camminare insieme, parlare e fermarsi nelle tappe prestabilite per mangiare - affermano gli organizzatori -. Abbiamo deciso di dare continuità alla manifestazione, mettendo insieme associazioni, gruppi e privati, visto il successo e il gran numero di partecipanti degli scorsi anni”. La manifestazione è in programma per domenica 16 ottobre: il ritrovo è stabilito per le ore 9.45 in Piazza del Municipio di Valle Mosso per le iscrizioni e la partenza. Si sosterà alla Pasticceria “Maniscalco e Rainero” per l'aperitivo e per il tradizionale “vassoio di chantilly”. Si salirà dunque verso l’Arci Simone dove si avrà la possibilità di mangiare un primo caldo per poi giungere a Frazione Premarcia dove i frazionisti offriranno un secondo di carne.

A seguire si raggiungerà Frazione Molino per il dolce e il caffè e si concluderà la passeggiata al Parco “E. Reda” di Valle Mosso verso le ore 16.00 per la castagnata degli Alpini. L’invito è rivolto a tutta la popolazione ed è consigliato abbigliamento sportivo e idoneo alla camminata. In caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa. Nel rispetto dell’ambiente di cui tutti dobbiamo prenderci cura e per limitare l’utilizzo della plastica, si raccomanda di portare la propria borraccia che potrà essere riempita nei diversi punti di ristoro.

“Per organizzarci al meglio - concludono gli organizzatori - è obbligatoria l'iscrizione entro domenica 9 ottobre al numero 347/3449959. Vi invitiamo a prenotarvi al più presto. Speriamo davvero che questo evento riesca a coinvolgere un buon numero di persone, in modo da passare una domenica in allegria. Un particolare ringraziamento va rivolto a tutti coloro che collaborano per la buona riuscita della manifestazione e soprattutto a coloro che si sono dati disponibili per aiutare ad organizzare e a pensare la giornata”.