TRIATHLON - Ironbiella ai Campionati ITA Triathlon Sprint

I titoli tricolori sono stati assegnati Sabato 1 ott a Cervia, in una giornata caratterizzata da condizioni meteo splendide, con un’adeguata cornice di pubblico ed il passaggio televisivo importante rappresentato dalla diretta di Rai Sport delle due gare di giornata ( M / F ) a testimonianza della forte crescita della disciplina.

Una marea di atlete ed atleti, colorata e appassionata, ha degnamente concluso l’edizione 2022 dei Campionati italiani di Triathlon Sprint di Cervia domenica 2-ott / 266 le squadre (212 in campo maschile e 54 in quello femminile) che hanno portato a termine la Coppa Crono.

Sono 19 gli atleti IRONBIELLA che hanno gareggiato nelle gare individuali e nella coppa crono sia in campo Maschile che Femminile , per molti di loro è stata la prima esperienza in gare di questo livello ed è stata la prima in assoluto nella coppa crono .

Ecco tutti i loro nomi : Silvia SOLEI , Cristina DISDERI , Sabina DIGIOIA ,Enrica SOLIGO , Elena PAPURELLO , Laura RAVERA in campo Femminile .Luca BIANCO , Giuseppe CAPUTO , Alberto DISANTO , Stefano SAVINO ,Alberto ANGELINO , Gianni CHIORBOLI , Andrea FRASSATI , Filippo PELLANDA , Andrea VALDANI , Giuseppe RESSICO , Federico SANGIORGI, Simone CORSETTO e il più Giovane del Gruppo Vittorio SOLA.