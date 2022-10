TORX® eXperience, al via le preiscrizioni alla Cursa di Ciclopi

Da ieri, sabato 1 ottobre 2022, alle ore 12, sul sito 100x100trail.com, sono aperte le preiscrizioni alla Cursa di Ciclopi, novità per il 2023 nel circuito TORX® eXperience che assegnerà 100 PAX per il Tor des Géants®.

Con un percorso lungo 510km e un dislivello positivo di 20.600 metri, la Cursa di Ciclopi propone un viaggio incredibile attraverso miti e leggende delle meraviglie siciliane. La partenza e l’arrivo sono dislocati a Cefalù, uno dei borghi marinari più affascinanti della Sicilia. Da lì, gli atleti attraverseranno il territorio di cinquanta comuni e otto tra i borghi più belli d’Italia, quattro parchi regionali, parte del Sentiero Italia, la dorsale dei Nebrodi fino alle pendici dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, per toccare infine la costa tirrenica e rientrare a Cefalù. La partenza della prima edizione è in programma sabato 22 aprile 2023. Il tempo massimo consentito per completare il percorso è di 168 ore. I pettorali disponibili sono 500.

Il progetto TORX® eXperience, lanciato da VDA Trailers, raggruppa competizioni internazionali accomunate dall’esperienza e dai valori del TORX®: lo spirito trail, i magnifici paesaggi ed un’organizzazione di alto livello.Come tutte le gare del circuito TORX® eXperience, anche la Cursa di Ciclopi mette a disposizione un numero limitato di PAX - in questo caso saranno 100 - per i propri finishers.

Grazie al nuovo sistema dei PAX, infatti, è possibile sognare la sfida delle sfide, il mitico Tor des Géants® dell’anno successivo senza passare dal sorteggio.

Regolamento e ulteriori informazioni sul sito internet della competizione cursadiciclopi.com.