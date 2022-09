Nei venerdì cult di Occhieppo Inferiore, ospite domani Carlo Ceccon

Occhieppo Inferiore: Domani, venerdì 30 settembre a Cascina San Clemente alle ore 20,30 ci sarà il secondo appuntamento di "Cult. Occhieppo Inf", con ospite Carlo Ceccon, scrittore premiato con il premio Mondadori 2018, che dialogherà con la professoressa Luisa Nuccio.

“Cosa può spingere un uomo maturo a volersi lanciare nel vuoto e cosa e chi può fermare un salto fatale? Un groviglio di legami e sentimenti che si dipana lungo la narrazione, storie di vita che si svolgono anche in luoghi a noi cari come la Valle Elvo, ancora poco antropizzata, dove la natura tocca l’anima”.

"Questa non sarà la classica presentazione di un libro - sottolinea la sindaca Monica Mosca - quanto piuttosto un'immersione in più arti, da quella visiva, alla musica, alla scrittura. Ceccon non è infatti solamente uno scrittore, ma ha anche lavorato nel teatro e nel mondo della musica, e in questa serata si farà dunque anche una panoramica di questa sua grande esperienza nelle arti visive".