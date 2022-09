Bocce, Piatto Sport domina a Romagnano Sesia

Dominio di Piatto Sport nel Memorial Uffredi di Romagnano Sesia, torneo di volo a coppie (CC; CD; DD) disputato domenica 25 settembre.

La finale è stata infatti un derby in famiglia tra due coppie di Piatto Sport, con Giachetti-Consolini vincitori su Gabasio-Carletti con il punteggio di 10-5.

Questi i risultati che hanno portato alle finale. Quarti di finale: Mazzola-Maffei (Romagnanese) vs Barinotti-Saini (Varallo) 10-6; Giachetti-Consolini vs Mazzola-Conti (Agnona) 10-5; Bevilacqua-Chiavenuto (Valle Elvo) vs Niemen-Oberto (Carpignano) 11-10; Comuzio-Crappa (Vallemosso) vs Gabasio-Carletti 9-11. Semifinali: Mazzola-Maffei vs Giachetti-Consolini 7-11; Bevilacqua-Chiavenuto vs Gabasio-Carletti 6-13.