“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 7-0 contro “Sai3 Threes”

Lunedì 19 settembre si è concluso secondo incontro di allenamento dei giovani atleti di “Su Nuraghe Calcio Biella”. Lusinghiero il risultato: 7-0 contro “Sai3 Threes”, formazione allenata e diretta da Antonio Renaldi.Partita corretta, ben arbitrata da Nicolò Chiola, disputata a Biella presso il campo sportivo “San Biagio”, in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli.

Avversari e giovani con le insegne della Sardegna sul cuore sono in campo con il desiderio di ritrovarsi e stare assieme. Partita tra amici, disputata dopo la pausa estiva e le (speriamo passate) mille restrizioni per tessere rapporti amicali e affettivi vecchi e nuovi che nascono e si rafforzano sul terreno di gioco, temperando il fisico. Preparazione mentale e non solo fisica che si misura in vista dell’imminente Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Il 10 ottobre, sono 20 le formazioni che hanno registrato la loro adesione al Campionato 2022-2023, equamente suddivise in due gironi (Girone “A” e Girone “B”), andata e di ritorno. Le prime quattro classificate nei due gironi faranno i play off, a gara unica, per decretare il campione provinciale .Orizzonte impegnativo che vede gli atleti di “Su Nuraghe Calcio Biella” allenati da Roberto Geromel e diretti da Gaspare Carmona, preparati per incontrare “Sbronzing Lisbona” durante prossimo appuntamento, lunedì 26 settembre, alle ore 20:00, presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center” di Gaglianico, in via Napoli.