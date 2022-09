Buona la prima per Volley sotto il Mucrone, oggi le finali

Prima giornata passata per il torneo Volley sotto il Mucrone, che ha visto succedersi le semifinali della competizione. Tra schiacciate, difese e grandi azioni, i campioni arrivati a Biella per questo ambizioso progetto sono stati i veri protagonisti dell’evento e sono riusciti a dar vita ad uno spettacolo incredibile.

Sicuramente un unicum a Biella, che per la prima volta si ritrova catapultata in una realtà di Superlega senza averne mai avuto esperienza diretta. Non poteva esserci giornata migliore per la Scuola Pallavolo Biellese, che ha visto ripagati i tanti sforzi fatti durante questi mesi di preparazione. La prima partita della giornata si è conclusa con un netto 3 a 0 a favore della Lube Civitanova sugli avversari del Vero Volley Monza. Vittoria netta dei ragazzi di coach Blengini, grazie ad uno strepitoso Mattia Bottolo, eletto MVP dai tifosi presenti al Forum.

La seconda gara è stata più combattuta dal punto di vista dei set vinti, con Itas Trentino e Modena Volley che si sono alternati al comando fino all’ultimo punto del tie break, in cui Trento si è imposta per 15 a 11. Grande intensità di gioco in tutte le partite disputate e in tutti i fondamentali. Sicuramente una prima giornata indimenticabile per tutto lo staff che ha contribuito a costruire questo bell’evento.

Oggi, alle ore 15, scenderanno in campo Vero Volley Monza contro Modena Volley, per aggiudicarsi il terzo posto nel torneo. A seguire ci sarà a finalissima, in cui Lube Civitanova e Itas Trentino si sfideranno per ottenere il primo posto e con esso alzare il Trofeo Barichello.