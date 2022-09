Nuova passeggiata con gli Amici della Lana

Nuovo appuntamento con il programma Wool Experience, creato dall’Associazione Amici della Lana APS, progetto sostenuto da Fondazione CR Biella, con il patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella, ATL e numerosi altri partner. Proseguono le visite guidate sul territorio alla scoperta delle "Antiche vie" percorse un tempo dagli operai delle fabbriche e dai lavoratori.

Domenica 25 settembre percorreremo un itinerario ad anello dal Lanificio Botto di Miagliano verso la frazione di Case Code di Sagliano Micca, con una sosta presso l'azienda agrituristica Ca' d'Andrei per degustare alcuni prodotti locali, tipici della nostra tradizione. Durante l'escursione inoltre verranno affrontati altri temi di taglio storico, riguardanti il passato industriale di Miagliano a cura di Davide Varesano, e curiosità naturalistiche da parte di Matteo Negro, biologo e guida naturalistica. L’escursione prevede di percorrere il parco roggia e il nuovo sentiero nel Bosco degli Gnomi in paese per poi raggiungere l’antica mulattiera che sale alle porte di Case Code.

Da qui, attraversata la borgata, si raggiungerà l’azienda agrituristica Cà d’Andrei per poi ridiscendere verso Miagliano dapprima lungo la strada comunale e poi aggirando la villa Botto sulla collina del Castellazzo. L’azienda agrituristica Cà d’Andrei nasce nel 1996, nella cascina che oggi ospita l'agriturismo e più tardi, nel 1998, spostati gli animali nella nuova stalla, inizia l'attività di ristorazione, con l'obbiettivo di proporre ai clienti i prodotti a mt. 0 provenienti dall'attività agricola. Oggi oltre alla tranquillità della minuscola frazione di Case Code, vengono offerti piatti preparati con le materie prime e con quelle del territorio biellese, seguendo e sfruttando inoltre ciò che le stagioni, il bosco e i prati ci offrono.

A Ca' d'Andrei è possibile trovare l'autenticità di chi lavora a contatto con la natura, occupandosi, secondo i precetti del biologico, di orto e pascoli, mucche e maiali, ma soprattutto delle capre, il cui latte viene trasformato in deliziosi formaggi (bollino CEE IT 01/538) nel caseificio. Inoltre il sabato sera e la domenica a pranzo è aperto il servizio di ristoro su prenotazione. Il programma della giornata prevede la partenza dal Lanificio Botto di Miagliano (via Vittorio Veneto 2) alle ore 15.00 e il rientro previsto per le ore 17.30. E’ obbligatoria la prenotazione al numero: 351.886.2836 o all’email amicidellalana@gmail.com Ricordiamo infine che l’ultimo appuntamento del programma Wool Experience 2022 sarà domenica 2 ottobre con la visita alla centralina idroelettrica sotterranea del lanificio. Per info, consultare il sito www.amicidellalana.it o la pagina FB Amici della Lana.