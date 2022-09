Biella Next, buona prova della Serie C contro la Fulgor Omegna di Serie D

Scrimmage a porte aperte per i nostri ragazzi della C Silver in quel di Vigliano Biellese contro la Fulgor Omegna di coach Lodetti militante in serie D. Colpo d’occhio fantastico del pubblico presente sulle tribune a cui va il nostro ringraziamento sperando che in ogni uscita possa essere sempre di più.

Il match da 4 tempi da 10’, con azzeramento del punteggio ad ogni quarto, era amichevole ma in campo si è già vista una buona intensità sia difensiva che offensiva con avversari sicuramente più esperti ma che hanno subito l’impeto e la voglia di fare dei rossoblu. Al termine di questa prima sgambata coach Carofiglio commenta così la partita: “dopo due settimane di preparazione le gambe non possono che essere pesanti ma la partita ha detto due cose importanti. Prima di tutto la squadra si trova bene a giocare a ritmi molto alti e lo dimostra il secondo quarto con quel 5/6 da tre con tiri presi in transizione, la seconda che la squadra fa fatica quando si è sottoritmo in quanto paghiamo le deficienze fisiche rispetto alle altre squadre. Detto questo bisogna essere abbastanza soddisfatti in una partita giocata a folate trovando buoni tiri e dove c’è anche molto da lavoro su ragazzi che mediamente hanno 17 anni.”

La prossima amichevole è in programma mercoledì 28 settembre contro College Borgomanero militante in serie C Gold sempre presso la palestra di Vigliano Biellese.

BIELLA NEXT – FULGOR OMEGNA 73-59 (13-18, 24-11, 18-13, 18-17)

Biella Next: Squizzato, Alberto, Di Micco, Aimone, Roncarolo, Ramella, Rapano, Moscatelli, Leonardi, Barbera, Faraci, Varolo, Ramella Cravaro, Campasso.