Canile intercomunale di Cossato, chiuso il bando di gara. C'è una domanda di interesse

Si è chiusa in questi giorni la gara d'appalto per l'affidamento della gestione del canile intercomunale con sede a Cossato, il 5 settembre. Il Comune di Biella aveva pubblicato il bando a fine luglio e ora sono state aperte le buste delle offerte interessate. Una sola quella arrivata, che è a firma dell'attuale gestore, ASPA, Animali Solo Per Amore. Ora il Comune provvederà a verificarne la conformità alle richieste.

In precedenza il Comune aveva provveduto a una proroga per l'attuale gestione, che scadrà l' 1/11/2022. Nel bando di gara si legge comunque che "la durata dell’appalto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente".

L'affidamento avrà in particolare una durata di tre anni. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L'ammontare presunto dell'affidamento, per l'intera durata contrattuale posta a base di gara (3 anni) è pari a € 354.098,36.

L’appalto ha per oggetto: a) cattura e ricovero dei cani vaganti sul territorio dei Comuni aderenti alla convenzione Rep. 22/1029, della relativa custodia, mantenimento, cura e pulizia per tutto il periodo di osservazione prescritto, presso il canile sanitario-rifugio sito in Cossato – Località Area Artigianale CO.IN.AR.CO. di proprietà del Comune di Cossato; b) collocamento, mantenimento, cura e pulizia presso i box costituenti il canile rifugio trascorso il periodo di permanenza presso il canile sanitario; c) recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto e invio all’incenerimento delle spoglie animali ai sensi della L. 281/91, della Legge Regionale nr. 34/93 e Reg. (UE) 1069/2009; d) collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. BI per identificazione e compiti di istituto.