Su Nuraghe Calcio Biella pareggia 2-2 con “Gasthof”

Si è conclusa con il pareggio di 2-2 la prima partita di allenamento tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Gasthof”, disputata lo scorso lunedì presso il Centro sportivo “Openkinetik”, di Vigliano Biellese.

Primi passi della nuova stagione di calcio amatoriale categoria “open”, che vedrà coinvolte le formazioni giovanili biellesi all’interno nel Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Numerose le adesioni. Per la stagione 2022-2023 si prevede la formazione di due gironi, accogliendo le molteplici richieste e iscrizioni che verranno formalizzate entro il prossimo 23 settembre. In vista del campionato che inizierà lunedì 10 ottobre, i giovani con lo stemma della Sardegna sul cuore incontreranno in amichevole i ragazzi del “San Giovanni Bisco Pro Riva”. Appuntamento a Biella, lunedì 19 settembre, alle ore 20:00, presso il campo sportivo “San Biagio”, in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli.