Calcio, a Ponderano si gioca il Memorial Gigi Meroni con il Torino

Evento di prestigio per l'Under 17 del Ponderano che sarà impegnata nel torneo amichevole Memorial Gigi Meroni contro la formazione Under 16 del Torino F.C.. La gara del Memorial si disputerà il 10 settembre alle 17 presso il Centro Sportivo di Ponderano.

Tra i test dell’Under 17 in avvicinamento al campionato ufficiale F.I.G.C. spicca un evento di prestigio contro i ragazzi della categoria Under 16 del Torino. La gara si giocherà in memoria di Gigi Meroni, il campione granata scomparso tragicamente a 24 anni il 15 ottobre 1967 e al quale è intitolato il campo di gioco.