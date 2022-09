Rally & Co, buone prove alla prova di Veglio FOTO

Grande prestazione per i portacolori della Rally & Co nella gara di casa sul circuito Seletto di Veglio in occasione della gara di campionato italiano velocità fuoristrada denominata trofeo arcobaleno.

Ennesima vittoria in formula classic per il duo composto da Paolo Gazzetta e Francesco Foglia che a bordo della loro Suzuki vitara hanno vinto la categoria riservata ai più giovani mentre nella gara classica grande prova di Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza su jeep proto, arrivati terzi assoluti (primi di fuoristrada tradizionali e primi di gruppo B) che nulla hanno potuto contro i mezzi di categoria TM al momento irraggiungibili per gli altri.

Sfortuna palese con la rottura di un semiasse della loro Ford fiesta proto già sulla prima prova per Alberto Gazzetta e Denis Cortese ai quali sta sicuramente stretto il 10° posto assoluto visto che nelle altre quattro ps sono sempre stati nella top five. Gara stregata anche per Manuel Tosetto e Roberta Seguini che hanno patito la rottura dei differenziali sulla loro jeep renegade, relegandoli ad una mesta 15° posizione, un risultato che non rispecchia le prestazioni fornite nelle ultime gare di campionato italiano.