Rugby, Biella è pronta per la grande sfida Italia-Francia - VIDEO

Rugby, Biella è pronta per la grande sfida Italia-Francia - Foto e video di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Da Italia-Francia, giocata allo stadio La Marmora Pozzo qualche anno fa, che rappresentò l'esordio per le azzurre nel 6 Nazioni, ad Italia-Francia del prossimo 9 settembre, test-match internazionale in vista dei prossimi mondiali di ottobre in Nuova Zelanda, e primo partita internazionale che si giocherà alla Cittadella del Rubgy di Via Salvo d'Acquisto a Biella.

Un partita che sarà il momento centrale del raduno della Nazionale Femminile di Rugby a Biella da martedì 30 agosto a sabato 10 settembre, e un motivo di orgoglio per il neo presidente Biella Rugby Filippo Musso, che presenta l'evento nel video che segue.

Oggi, sabato 27 agosto, alla Club House Biella Rugby Club, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento alla presenza del Presidente Musso, del consigliere Biella Rugby ed organizzatore dell'evento Cesare Maia, del sindaco di Biella Claudio Corradino, e del suo Vice ed Assessore allo sport Giacomo Moscarola.

“Faccio i complimenti a neo Presidente Filippo Musso. – dichiara il sindaco Corradino – Questo evento significa molto per Biella e per il Biella Rugby. E' il segno dell'impegno di questa società, interlocutore sul quale il Comune può contare sempre, e che ha realizzato questo impianto che è un fiore all'occhiello per la città".

“Impianto che altre città del rugby si sognano, – aggiunge Moscarola – e dove, sicuramente, faremo un bella figura a livello internazionale con l'evento Italia-Francia”.

Intano le squadre maschile e femminile del Biella Rugby sono al lavoro per la prossima stagione.

Nei video che seguono le presentazioni da parte del coach maschile Alberto Maria Benettin e della responsabile tecnica femminile