Il calcio piange la morte di Renato Mosconi, una vita dedicata al Ceversama

Una vita dedicata al Ceversama. Il primo ad arrivare al campo sportivo di Verrone, l'ultimo ad andarsene non prima di aver sbrigato tutte le pratiche della segreteria. Tutto questo era Renato Mosconi, mancato nei giorni scorsi all'età di 71 anni. Sempre presente ad ogni seduta d'allenamento, ha visto susseguirsi dirigenti, giocatori e allenatori dalla nascita della società biellese ricoprendo una miriade di ruoli.

Un vero punto di riferimento e memoria storica di questa realtà. Ad ogni partita, sosteneva dalle tribune come pochi i suoi ragazzi e commentava, a suo modo, ogni azione in campo: chi seguiva dagli spalti le vicende sportive della squadra, come il sottoscritto, non poteva non apprezzare alcune qualità come la franchezza e la profonda conoscenza del pallone. Una grave perdita per chi scrive e per il panorama calcistico locale.

A ricordarlo, poco fa, in un post, lo stesso Ceversama: “Stentiamo ancora a credere che anche tu sia venuto a mancare in così breve tempo dopo che ti diagnosticarono una grave malattia. Mancherai ad ognuno di noi Renato e grazie per gli anni dedicati al calcio ai nostri giovani e alla nostra Comunità. Riposa in pace ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i familiari e amici. Ciao Renato”.