Sala Biellese, al Rifugio degli Asinelli “I cani, la mia vita”

L’amore per gli animali e l’impegno per il loro benessere è il trait d’union tra Il Rifugio degli Asinelli e Save the Dogs and Other Animals, la ONG fondata da Sara Turetta, in un percorso che ha inizio in Romania e arriva fino a Sala Biellese, raccontato nelle pagine del libro “I Cani la mia Vita”.

È una storia a doppio filo quella che lega Il Rifugio degli Asinelli e Save The Dogs and Other Animals e che Sara Turetta racconta nel libro “I cani, la mia vita” (Edizioni Sonda, 2020) che sarà presentato il 27 agosto alle ore 17 presso la sede della Fondazione a Sala Biellese (BI), via per Zubiena 62.

Un libro autobiografico che è una testimonianza – reportage dell’amore dell’autrice per gli animali e del coraggio che l’ha portata a cambiare vita per salvare migliaia di cani dal massacro in Romania e a fondare nel 2002 Save the Dogs and Other Animals, operando in Italia e in Europa con progetti di contrasto al randagismo e di tutela degli animali, tra cui gli asini.

Tutto inizia in Romania, precisamente a Cernavoda e qui, oltre ai cani, gli asinelli diventano un fulcro centrale nella storia di Save the Dogs nel 2008, quando l’associazione accoglie presso il proprio rifugio “Footprints of Joy” decine di asinelli abbandonati e maltrattati grazie al sostegno di The Donkey Sanctuary, Fondazione britannica che dal 1969 si occupa di salvare asini, muli e bardotti in tutto il mondo.

“Come racconto nel libro, nel 2008 presso la nostra sede in Romania ci siamo trovati ad ospitare in emergenza circa 20 asinelli abbandonati senza cibo e riparo, ma all’epoca non avevamo ancora lo spazio e l’infrastruttura necessari. Grazie a The Donkey Sanctuary, che ha accolto il nostro appello, siamo riusciti a far trasferire gli animali al Rifugio degli Asinelli qui a Sala Biellese, sede Italiana della Fondazione britannica. Una collaborazione preziosa che prosegue in modo fattivo ancora oggi poiché condividiamo la stessa missione: salvare gli animali, garantire loro cure e benessere e cambiare per sempre il loro destino”, dichiara Sara Turetta, Presidente e fondatrice di Save the Dogs.

Alla presentazione, oltre all’autrice, interverranno Simona Biancu, consulente di fundraising, e Daniela Marzari, Country Manager Italia del Rifugio degli Asinelli.

L’incontro vuole essere un momento di confronto anche sul tema dell’educazione e formazione, strumento fondamentale di prevenzione per contrastare il maltrattamento e l'abbandono degli animali e per sensibilizzare sul rispetto che ogni essere vivente merita di ricevere.

“Siamo entusiasti di poter ospitare Sara presso la nostra sede, in virtù di quel legame e di quella collaborazione che ci unisce ormai da anni, uniti dall’obiettivo congiunto di migliorare la vita di tutti quegli animali che, senza il nostro impegno e il supporto dei nostri sostenitori, non potrebbero averne una. Vedere ogni giorno il rapporto di fiducia che si è creato con Alin e Bandit, primi tra gli asinelli giunti al Rifugio dalla Romania grazie all’intervento di Sara e della nostra casa madre, The Donkey Sanctuary, è per noi motivo di grandissimo orgoglio e appagamento”, dichiara Daniela Marzari, Country Manager Italia del Rifugio degli Asinelli.

Durante la giornata saranno organizzate due visite guidate alle 11 e alle 15 per offrire a tutti la possibilità di sperimentare un contatto diretto con gli asinelli e per conoscere meglio questi straordinari animali dalla grande resilienza e le storie degli ospiti del rifugio.

Ingresso gratuito e libero dalle 10 alle 19.

Per maggiori informazioni: www.ilrifugiodegliasinelli.org