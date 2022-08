Biella Rugby dà il benvenuto a Francisco Susperregui

Biella Rugby è felice di accogliere per la stagione 2022/2023, l’italo argentino (eleggibile) Francisco Susperregui. Nato a Rio Cuarto (Cordoba) il 18.07.1999, 174 cm per 80 kg, dopo aver giocato nel il ruolo di mediano di apertura all’URU Cure Rugby Club fino alla stagione 18/19, è approdato in Italia ed ha giocato l’ultimo campionato con il Monferrato Rugby in Serie B.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Alla fine dell’ultima stagione Francisco ed alcuni suoi compagni sono venuti a fare alcuni allenamenti di prova con il nostro club, così ho potuto vederlo personalmente all’opera e sono rimasto molto colpito: è dotato di ottima tecnica individuale, è un giocatore intelligente, ha un ottimo gioco al piede e una buona percentuale ai pali, ci aspettiamo ci dia una grossa mano nel corso del prossimo campionato. È nostra intenzione metterlo nelle migliori condizioni per esprimersi e ci aspettiamo da lui il massimo impegno”.

Francisco Susperregui: “Sono molto grato per questa opportunità, arrivare a giocare in un club come Biella è un passo importante per la mia carriera. Ho voglia di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni al più presto. Senza dubbio, insieme, faremo un buon lavoro”.