Calcio, colpo di attacco: a Vigliano arriva Max Panariello

Rinforzo in attacco per FC Vigliano. La società guidata dal presidente Paolo Daniele ha ufficializzato l'arrivo di Massimiliano Panariello, 21 anni, punta centrale fisica di sfondamento e grande temperamento. Ha iniziato nei settori giovanili di Cossato, Biellese e Borgosesia, dove ha esordito in prima squadra. Poi due anni in Eccellenza tra le fila della Dufour Varallo e una in Promozione con il Città di Cossato.

“Spero che sia l'anno della consacrazione – spiega il neoarrivato – Ho scelto Vigliano per l'ambizioso progetto tecnico. Mi auguro di arrivare in doppia cifra ma l'importante è che tutta la squadra faccia bene e arrivi tra le prime sei in campionato”. Dal presidente Daniele l'augurio di una buona stagione: “A Panariello l'augurio di una buona stagione, benvenuti nella grande famiglia del Vigliano”.