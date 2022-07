Teens Basket Biella, sarà ancora C Gold: coach Boschetti primo tassello del nuovo gruppo

Il presidente Luciano D’Agostino ha deciso: il Teens Basket Biella sarà per il terzo anno consecutivo al via della serie C Gold, il massimo campionato regionale di pallacanestro. I dubbi delle ultime settimane sono stati superati dal rinnovo del main sponsor Zeta Esse Ti e dalla disponibilità data da molti dei protagonisti dell’ultima sofferta ma meritata salvezza. E così il Teens ha piazzato il primo colpo di mercato, trovando un accordo con coach Corrado Boschetti, 56 anni, originario di Invorio (Novara).

Nome molto conosciuto nell'ambiente della pallacanestro piemontese e non solo, già giocatore di serie C nazionale, è allenatore nazionale e allenatore FIBA. Grande esperienza anche con i bambini e I giovani, è istruttore minibasket e insegnante di educazione motoria nelle scuole elementari e medie, è anche preparatore atletico. Nella sua carriera ha avuto diverse esperienze nel biellese, da giocatore con la maglia della Cestistica in serie C, da allenatore con Basket Femminile Biellese, Teens Cossato, oltre a Vercelli, Ghemme, Borgomanero, Invorio, senza dimenticare la promozione in serie B sfiorata con Pallacanestro Atri in Abruzzo e il titolo regionale Under 21 con la stessa società.

Spiega il presidente D’Agostino: “Corrado è un allenatore di primo livello, un professionista dal sicuro valore tecnico e morale, oltre che un caro amico. Ci darà una mano, aiutando i nostri giovani a crescere in un campionato difficile come la C Gold. Avrà il doppio ruolo di allenatore e preparatore atletico e sarà un valore aggiunto nel nostro team. Obiettivi ? Vogliamo ben figurare, far migliorare e divertire i nostri ragazzi e contribuire a tenere viva la passione per la pallacanestro in città”. Il Teens ripartirà da capitan Martino Maffeo e da alcuni dei protagonisti dell’ultima annata sportiva. Società e tecnico stanno lavorando per aggiungere al roster un lungo d’esperienza e qualità.

Il primo nome della lista è il classe ‘96 Marco Chiavassa, che dopo due anni di stop potrebbe decidere di riallacciare le scarpette. Possibile che il Teens giochi le proprie partite casalinghe al Pala Pajetta di Biella la domenica pomeriggio, giorno nel quale tradizionalmente gli appassionati di basket biellesi seguivano Pallacanestro Biella.