90enne circondata dai cani ai giardini, la figlia denuncia: “Era in lacrime, ha rischiato la caduta”

Un'anziana esce di casa per fare una passeggiata nei giardini vicini ma viene circondata da tre cani di media taglia. Senza guinzaglio e con fare minaccioso. Il terrore si fa strada, tanto che la signora scoppia in lacrime, fino all'arrivo dei padroni che riportano all'ordine i quattrozampe. Istanti che devono essere sembrati un'eternità per una donna di circa 90 anni che, nei giorni scorsi, se l'è vista davvero brutta.

A raccontare quanto successo la figlia, residente insieme alla madre nel rione di Chiavazza: “Si è trattato di uno spiacevole episodio – racconta – Mia madre è ancora provata da questa vicenda: mai si sarebbe immaginata di venire accerchiata da questi cani, lasciati liberi e visibilmente nervosi. Alle urla e ai pianti di mia mamma, finalmente le proprietarie sono intervenute richiamando le loro bestiole, con scarso successo per lunghissimi (e quasi interminabili) minuti. Ci è mancato davvero poco che mia madre, spaventata, perdesse l'equilibrio e cadesse con chissà quali conseguenze. Per sé e per gli animali”.

Qui non è in discussione la bontà, o meno, dei cani. “Sono la prima ad apprezzarli – afferma - ma la mancanza di rispetto di molti proprietari mi fa pensare: devono accadere fatti ben più gravi per capire che occorre rispettare e osservare sempre le norme del vivere civile? Questa volta è andata bene ma facciamo più attenzione. Per il bene di tutti”.