I 10 campioni d’Italia del rallyLANA

Più della metà delle edizioni del RallyLANA sono state vinte da piloti che sono diventati campioni d’Italia rally! E se a loro si aggiungono quelli che figurano negli albi d’oro di categoria nel Tricolore e/o nell’europeo rally (parliamo di nomi come Piero Liatti, Federico Ormezzano, Attilio Bettega, Carlo Capone, Andrea Zanussi) il conto diventa 24 campioni in 34 edizioni! Vincere il Lana non è da tutti!

Eccoli i 10 Campioni d’Italia che hanno legato il loro nome al RallyLANA:

Dario Cerrato: è il recordman della gara con 6 vittorie (1980 su Opel Ascona 400 con Lucio Guizzardi e dall’87 al ’91 su Lancia Delta con Geppi Cerri). 2 volte Campione d’Europa (1985 e 1987) e 5 volte d’Italia (’86, e dall’88 al ’91)

“Tony” Fassina: ha vinto l’edizione ’81 con ‘Rudy’. Campione europeo 1982 su Opel Ascona 400 con ‘Rudy’ e italiano (1976 e ’81), il primo pilota privato ad aver vinto una gara iridata: il Sanremo ’79 con la Stratos affiancato da Mauro Mannini.

Miki Biasion: Davanti a tutti con “Rudy” e l’Ascona 400 nel 1982. Campione del mondo (’88 e ’89), d’Europa (’83) e d’Italia (’83) con Tiziano Siviero e la Lancia.

Adartico Vudafieri: primo nel 1984 con Gigi Pirollo. Campione d’Europa (’81 con Arnaldo Bernacchini e la Fiat 131 Abarth) e d’Italia (’78 con Mauro Mannini e la Stratos, ’80 con Fabio Penariol e la Fiat 131)

Piero Longhi: tris dal ’92 al ’94, due volte con Imerito e una con Zanella. Campione d’Italia 2000 con la Toyota Corolla Wrc e Lucio Baggio e 2005 con la Subaru Impreza Wrc e Maurizio Imerito.

Andrea Dallavilla: un tris anche per lui, sempre affiancato da Danilo Fappani: dal’95 al ’97. Campione d’Italia ’97 con la Subaru Impreza 555.

Gianfranco Cunico: primo nel 1998 con Gigi Pirollo e la Escort Wrc. Campione d’Italia dal ’94 al ’96 con la Ford Escort affiancato da Stefano Evangelisti e Pierangelo Scalvini.

Andrea Aghini: vincitore nel 1999 con Loris Roggia e la Toyota Corolla Wrc. Campione d’Italia nello stesso anno e in quello precedente.

Renato Travaglia: trionfatore con Zanella nel 2001. Campione Europeo 2002 e 2005 e italiano assoluto nel 2002 e 2WD dal 1995 al 2000

Andrea Crugnola: mossiere nel 2019, vincitore del Lana e poi Campione d’Italia nel 2020 con la Citroen C3 R5.

Le iscrizioni al 35. RallyLANA, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) sono aperte. Tutti i dettagli della gara, con programma completo e tabella distanza e tempi si possono trovare sul sito www.rally-lana.it e su App. Sportity (Password LANA35).