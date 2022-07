Valdilana, torna la “Sopranissima”: la gara MTB giunge alla sua 11esima edizione

La Sopranissima, gara di Cross Country in mountain bike, giungerà alla sua 11esima edizione nella giornata di domenica 24 luglio. L’evento, dedicato ad atleti tesserati ed organizzato da Free Bike Trivero, partirà con il ritrovo delle ore 8 presso il rifugio Sella per poi proseguire con la partenza delle ore 09:30 da frazione Baltigati.



Tre i percorsi previsti: 23 km per le categorie Junior, Senior, Veterani e Gentlemen 1; 17 km per i Gentlemen 2, Supergentlemen A/B, Donne e Debuttanti; 12 km per la Primavera. Le premiazioni sono previste per le ore 11 con pranzo a seguire.



Per informazioni: 339.8315350 (Gabriele); 392.7886494 (Fabrizio); 339.7568008 o https://www.facebook.com/groups/freebike.trivero/.