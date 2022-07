TeamVolley due nuovi arrivi per la B2, Boglio e Galliano

Sono giorni di grande fermento per il mercato in entrata del TeamVolley. Il direttore sportivo Marco Motto, in collaborazione con coach Fabrizio Preziosa, sta lavorando pancia a terra per allestire il gruppo squadra che affronterà il prossimo campionato nazionale di Serie B2 e dopo i primi nomi, Alessia Diego e Chiara Valsecchi, oggi ne trapelano altri due, altrettanto importanti.

Il primo è quello di Martina Boglio, schiacciatrice classe 1998, scuola Igor Novara, dal minivolley fino alla Serie B1 (ma lo scorso anno in forza al Villa Cortese Volley in B2), il secondo è quello di Cecilia Galliano, centrale classe 2004, in arrivo direttamente dalla Igor, dove nella scorsa stagione faceva parte del roster di B1. «Ho fatto tutta la trafila nelle giovanili di Novara - ricorda Martina Boglio -, per cui conoscevo già bene il TeamVolley per averci giocato contro tante volte. Inoltre, nell'anno in cui sono stata a Romagnano in Serie C, ho avuto modo di conoscere anche coach Fabrizio Preziosa. Già la scorsa estate sono stata sul punto di arrivare in biancoblù, ma poi per una serie di motivi ho deciso di andare al Villa Cortese. Quest'anno non ho avuto dubbi, so come lavora Fabrizio, conosco la filosofia della società e il roster mi sembra assolutamente valido, quindi ci sono tutti i presupposti per disputare una bella stagione, divertendoci e centrando i nostri obbiettivi».

«Martina Boglio, atleta della Igor Novara, dove è cresciuta pallavolisticamente, è una ragazza che abbiamo cercato di portare al TeamVolley già in passato - afferma il ds Marco Motto -, ma per varie ragioni la cosa non si è mai concretizzata. Ora, con la conquista della B2 da parte nostra, ci siamo risentiti e Martina è stata subito molto interessata alla nostra proposta: si percepiva chiaramente da entrambe le parti la volontà che non fosse l'ennesimo tentativo a vuoto. Quindi, in un tempo ragionevole, abbiamo sistemato tutti i dettagli e sono veramente contento di aver messo a disposizione del nostro staff tecnico un'atleta che potrà darci molto, avendo già maturato esperienze in B2. Spero che per Martina sia l'inizio di un percorso fatto di tante soddisfazioni da vivere con il TeamVolley».

La soddisfazione di coach Fabrizio Preziosa è palpabile: «Sono molto contento di averla finalmente a disposizione, visto che già in passato era stata vicina a vestire la maglia del TeamVolley e la conosco da molto tempo in ragione dell'ottimo percorso giovanile fatto con Agil Volley/Igor Novara, poi proseguito con diverse tappe come l'ultima, dell'anno scorso, in B2 a Villa Cortese. Sarà sicuramente uno dei giocatori più esperti del nostro roster, ma allo stesso tempo con un potenziale ancora da sviluppare ulteriormente e mettere al servizio della squadra!»

La giovanissima Cecilia Galliano scalpita in attesa di iniziare la nuova stagione agonistica: «Sono contenta di essere entrata in questa nuova realtà, l'ambiente mi piace molto e sono certa che mi troverò benissimo anche con le compagne! Non vedo l'ora di iniziare quest'avventura e spero di poter mettere in pratica quello che ho imparato in questi anni a Novara. lo scorso anno abbiamo disputato il campionato di Serie B1 in cui abbiamo sofferto molto, ma allo stesso tempo ci ha fatto crescere sia "di testa" che tecnicamente. Ho sicuramente ancora molto da imparare, ma penso che lavorare anche con persone più esperte di me sarà un grande stimolo. Sono convinta che con il giusto atteggiamento riusciremo a raggiungere tanti bei risultati».

«Cecilia Galliano ha fatto un ottimo percorso nelle giovanili di Igor Novara - sottolinea Marco Motto -, è un centrale con caratteristiche che il nostro staff tecnico ritiene possano essere utili alla squadra. Nei vari colloqui ho avuto modo di aver a che fare con una ragazza riflessiva, che ha manifestato una volontà di migliorare. Queste sono doti che noi cerchiamo sempre nei giocatori e avendole trovate in Cecilia siamo stati ancora più convinti nel cercare di portarla al Teamvolley. Con Igor Novara, società di provenienza, è stato semplice, visto che come per Valsecchi anche per Cecilia c'era la volontà che lei proseguisse il suo percorso pallavolistico con noi e il ds Sandretti, che ringrazio per la consueta disponibilità, ha avallato il trasferimento. Così oggi possiamo contare su una ragazza che sicuramente lavorerà seriamente, mettendosi a disposizione del nostro staff tecnico».

«Parliamo di un centrale che quest'anno alla Igor Novara ha già calcato i campi di B1 e disputato i campionati nazionali U18, classificandosi con la sua squadra al quarto posto in Italia. È una ragazza abituata a lavorare tanto per giocare a quei livelli, e proprio per questo mi aspetto una grande crescita dal suo potenziale», chiosa coach Fabrizio Preziosa.