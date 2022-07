Kart, Riccardo Maglioli conquista Viverone e resta in prima posizione assoluta tra i Junior

Prosegue il campionato Kart Sport Circuit e con esso i successi del giovanissimo Riccardo Maglioli, astro nascente biellese nella categoria Junior. Domenica 10 luglio è stata la pista Le Sirene di Viverone ad incoronarlo vincitore sia in pre che nella finale. Anche questa volta non si è fatto mancare il giro più veloce della pista. Un ottimo risultato in casa ed un omaggio al luogo in cui la sua passione è nata e si è sviluppata.



Riccardo continua ad essere in prima posizione nella classifica assoluta della categoria Junior e si sta preparando al prossimo appuntamento che sarà il 23 luglio a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Nel frattempo continuano gli allenamenti in vista della gara del campionato Rock Cup Italia, in svolgimento il 7 agosto sulla pista 7 Laghi Kart a Castello di Brandizzo.