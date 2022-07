Cerrione: appuntamento per questa sera con la “StraCerrione”

A Cerrione è tutto pronto per la “StraCerrione”, camminata ludico motoria, che si terrà questa sera 8 luglio.

L'evento è organizzato da Claudio Canatone in collaborazione con il Circolo San Benedetto e la G.P.Alicese.

La camminata, con ritrovo alle ore 18:00 presso il Circolo San Benedetto e partenza alle 19:45, prevede due giri per un totale di 5.300 km. Sono stati organizzati anche due diversi percorsi per i più piccoli, per loro la partenza sarà alle 18:30, i bambini fino agli 8 anni affronteranno un percorso di 700 metri, invece i bambini dai 9 ai 12 anni uno da 1000 metri.

Alla fine della camminata verranno premiati i migliori tra maschi e femmine e verranno sorteggiati oltre 30 partecipanti per un’estrazione premi. La tassa di iscrizione è di 8euro per gli adulti e di 3euro per i bambini. Si fa presente che, visto la appena passata gara di Alice Castello del 6 luglio per il Trofeo dei Campanili, chi è arrivato tra le prime 10 posizioni e riconfermerà la posizione tra i primi 10 durante la “StraCerrione”, riceverà un premio extra.