Violento acquazzone a Biella e in Valle Elvo: grandine, piante abbattute e strade allagate

Un violento acquazzone si è abbattuto a Biella e nei comuni confinanti della Valle Elvo. È successo ieri sera, poco dopo la mezzanotte. Piogge intense, forti raffiche di vento, grandine, allagamenti nella parte meridionale del capoluogo e tante piante abbattute: questo il bilancio della nuova ondata di maltempo che ha fortemente preoccupato la popolazione biellese.

A detta di alcuni residenti, diverse strade della città si sono trasformate in veri e propri torrenti d'acqua. Otto interventi dei Vigili del Fuoco (concentrati per lo più nella zona del Maghettone e nei comuni di Mongrando, Borriana e Occhieppo Inferiore) per la presenza di alberi spezzati in mezzo alla strada. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 2 di oggi, 5 luglio, con la messa in sicurezza delle arterie colpite.