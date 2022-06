Viverone, una ZTL per regolare il traffico fino alla panchina gigante nei giorni festivi

La panchina di Viverone torna al centro della cronaca locale. Il sindaco Renzo Carisio ha annunciato attraverso un’ordinanza emanata il 27 giugno l’istituzione di una zona a traffico limitato compresa tra la frazione Rolle e l’intersezione con via Zimone che sarà attivata tutte le domeniche e nei giorni festivi proprio per facilitare il traffico in zona “Big Bench”, la panchina gigante installata a inizio anno.

Gli unici esentati da quest’obbligo saranno i residenti nella zona interessata alle restrizioni e i proprietari presenti in quel tratto. Carisio ha spiegato i motivi che hanno spinto a prendere questa decisione: “Abbiamo evidenziato parecchie problematiche lungo il tragitto che porta alla panchina. Molto spesso le strade strette hanno provocato disagi ai turisti che si sono ritrovati in difficoltà nel momento in cui arrivava gente dal senso di marcia opposto. Da qui la decisione di istituire la ZTL: per questo motivo, si è deciso di mettere un senso unico grazie al quale le persone, nei giorni indicati, potranno salire dalla frazione Rolle e, una volta arrivati in zona panchina, si ritroveranno ad un bivio dove dovranno seguire la segnaletica per la direzione giusta evitando così di finire contromano”.