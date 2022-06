Marcia alpina, G.S. Genzianella si aggiudica il trofeo Pietro Micca

È stata una magnifica giornata per gli atleti del G.S Genzianella, domenica 26 giugno in occasione della 4° prova di campionato regionale piemontese svolta a Callabiana sotto la perfetta organizzazione del APD PIETRO MICCA BIELLA.

Il gruppo della Viera sotto il comando del suo sempre presente presidente Giovanni Perino ha conquistato il trofeo messo in palio dalla Pietro Micca avendo la meglio rispetto alle altre cinque Associazioni, grazie agli ottimi piazzamenti dei propri atleti. Il percorso, suddiviso in cinque settori, molto camminabile e ben segnato, ha portato i 28 atleti iscritti, dall’area feste della Pro Loco di Callabiana fino al Monte Casto e ritorno, percorso molto apprezzato dai concorrenti che ha lusingato gli organizzatori ripagandoli del gran lavoro svolto nei mesi precedenti. Al termine la classifica, suddivisa in due categorie, Open unica e Base per l’assenza dell’atleta della categoria Ragazzi ed il ritiro per problemi fisici dell’unico Juniores, ha visto per la categoria Open il trionfo di Rocci Giuseppe, atleta della Polisportiva Villardorese che si è imposto con sole 58 penalità, alle sue spalle Mancin Sandro (La Pero Cossato) con 107 e al terzo posto Angelino Giorzet Stefano (Genzianella), con 109. 4° e 5° posto per altri due atleti del G.S Genzianella: Perino Mauro e Nicola Gabriele, i quali hanno contribuito alla conquista del Trofeo. 6° Mello Grand Gian Luca (Zegna), 7° Coda Caseia Daniele( Zegna), 8° Petitti Lucia ( Genzianella), 9° Negro Claudio( Villardorese), 10° De Giorgis Emilio( Zegna), 11°Cortese Valentina(Zegna), 12° Brera Giorgetto( Genzianella), 13° Mazzon Ezio( Lessona), 14° Cortese Gabriele( Zegna), 15° Ceretti Sergio( Abazia), 16° Coltro Alessandro( Zegna), 17° Nicola Gilberto( Genzianella), 18° Mo Ezio( Genzianella), 19° Crestani Eleonora( Zegna), 20° Bozzalla Tonino( Genzianella), 21° Fontanella Claudio( Zegna), 22° Perin Mantello Silvio( Zegna), 23° Sottomano Daniele( Villardorese), 24° Fortunato Massimo( Zegna).

Carnevale Valentino (Villardorese) e Saviolo Riccardo (Lessona) si sono ritirati per problemi fisici.

Nella categoria base il veterano Miola Lorenzo ha avuto la meglio di Peli Marco con 297 penalità contro le 381 dell’atleta proveniente dalla provincia di Brescia.

Alla premiazione, il presidente della Pietro Micca Biella ha consegnato il trofeo al G.S Genzianella prima Associazione classificata, nelle mani del suo presidente, mentre un esponente della Pro Loco di Callabiana ha consegnato la targa della Pro Loco e Comune al G.S Ermenegildo Zegna associazione più numerosa.

Prossimo appuntamento domenica 3 luglio a Candelo con la prova unica di campionato biellese A.N.A.- F.I.E. organizzato dalla sezione A.N.A di Biella con la collaborazione della Pietro Micca Biella. Il programma su www.marciaregolarita.it/locandinegare.