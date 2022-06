Dellarovere, "Siccità e finti ambientalisti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il tema della siccità è tornato, purtroppo, di grande attualità. Peccato non lo siano, al contrario, le possibili soluzioni per affrontare le conseguenze nell’ambiente che l’assenza di precipitazioni comporta sul nostro territorio. Nulla di nuovo. Di fronte alla ricerca di azioni concrete, gli ambientalisti ideologici scompaiono dalle cronache, eclissandosi negli abissi di un silenzio tanto assordante quanto vergognoso. L’invito, anche legittimo, a risparmiare acqua, pare l’unico che amministratori e politici sappiano proporre ai cittadini, un po’ come mangiare frutta e non fare sollevamento pesi a mezzogiorno durante le giornate più calde… Complimenti! Anche dalla Regione Piemonte non arrivano indicazioni di spessore. Solo allarmismo.