Inarrestabile Stefano Velatta: primo classificato alla maratona della Valle d’Aosta

Non si ferma l’atleta biellese Stefano Velatta che prosegue con la sua serie di successi e piazzamenti sul podio. Domenica 19 giugno è stata la volta della Maratona della Valle d’Aosta, svoltasi tra Pont-Saint-Martin e Donnas su un percorso di 21,5 km da ripetere due volte, che ha visto l’atleta emergere vincitore, in prima posizione, con un tempo di 2 ore e 57 minuti e ben 14 minuti di vantaggio sul secondo classificato.



L’evento, organizzato dal Club Super Marathon Italia, ha messo a prova il podista: “Ho patito un po’ il caldo – racconta Stefano – e sotto quel punto di vista non p stata una giornata facile ma nulla di nuovo. Nella seconda parte ho deciso, visto il vantaggio, di tirare il freno e risparmiare le forze in vista dei prossimi appuntamenti”.