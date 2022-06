Biella 4 Racing al Lana Storico con Bidese-Colongo, Barbera, Maielli-Gambino e Fignani-Fior FOTO

Mancano ormai pochi giorni al tradizionale appuntamento cardine della stagione per la Scuderia Biella 4 Racing, che anche in questo 2022 non poteva mancare al via della gara di casa, il Rally Lana Storico.

“Anche quest’anno saremo presenti al via della gara di casa” esordiscono i rappresentanti B4R, “quella a cui non si può mancare, e lo faremo con i nostri esponenti sia nel Rally vero e proprio, che nella Regolarità Sport, senza dimenticare l’importanza di assistenze ed hospitality per un servizio a tutto tondo, che per il terzo anno consecutivo ci consentirà di seguire in gara portacolori di altri Sodalizi nella prova di Regolarità a Media. Fin d’ora ci teniamo a ringraziare le nostre ragazze ed i ragazzi di Scuderia che si mettono a disposizione per la buona riuscita dell’evento. I nostri portacolori sono pronti a dare battaglia, ed a fine giornata tireremo le somme dell’evento. Ripetere l’exploit della passata edizione, con podi assoluti e vittorie di classe sarà sicuramente difficile, ma ce la metteremo tutta come sempre, avendo comunque sempre ben presente il primo obiettivo della nostra Associazione, divertirsi in compagnia e condividere la passione che ci unisce”.

La manifestazione, organizzata da B.M.T. Eventi e Veglio 4x4, si svolgerà quest’anno nelle giornate di venerdì 17 giugno, giorno dedicato alle operazioni preliminari di verifiche sportive e tecniche, e sabato 18, riservato alla gara vera e propria, che prevede un totale di 8 prove speciali, 4 da ripetersi 2 volte, per un complessivo di 107,52 chilometri contro il cronometro, e 124,99 chilometri di trasferimenti. Centro nevralgico dell’evento sarà ancora una volta il Centro Commerciale Gli Orsi, che ospiterà partenza ed arrivo, oltre che parco assistenza e riordino, mentre le speciali da disputarsi saranno le classicissime Campore, Baltigati, Romanina e Ronco.

Nella categoria Rally, l’equipaggio che difenderà i colori Biella 4 Racing sarà quello composto da Leandro Bidese e Luca Colongo, al via su Fiat 127 gruppo 2 di 3° Raggruppamento. Per il driver Biellese si tratta di un rientro alle competizioni dopo più di trent’anni di inattività, ma con rinnovata voglia di mettersi in gioco. “Sono veramente felice di poter tornare a mettere tuta a casco a così tanto tempo dalla mia ultima apparizione dietro ad un volante”, commenta Leandro Bidese, “la voglia non è mai sparita del tutto, ma finalmente possiamo dare di nuovo del gas. Sicuramente ci vorrà un attimo di apprendistato per togliersi di dosso la parecchia ruggine che inevitabilmente si è accumulata col tempo, e per poter prendere in mano una vettura per me comunque nuova, ma l’obiettivo resta quello di concludere il Rally e di divertirsi, tutto quello che verrà in più sarà ben accetto”.

Sempre nella categoria Rally sarà ai nastri di partenza il navigatore B4R Roberto Barbera, che affiancherà nuovamente Simone Borlotti su Fiat 127 gruppo 2 di 3° Raggruppamento per i colori della Scuderia X Rally Team. “Questo sarà per noi il quarto Lana che disputeremo assieme”, commenta Roberto Barbera, “io e Simone siamo molto in sintonia, la macchina è preparata bene, la classe è sempre agguerrita e sempre più numerosa. Ma noi ci siamo, sia per divertirci che per ben figurare, con la ciliegina sulla torta della lotta fra i portacolori di Scuderia”.

A seguire, a prendere il via da Biella sarà la prova dedicata alla Regolarità Sport, che vedrà impegnati in gara due equipaggi interamente loggati Biella 4 Racing.

Luca Maielli e Giovanni Gambino, a bordo della loro intramontabile Peugeot 205 GTi di 7° Raggruppamento, daranno battaglia per la classe e per le posizioni nobili della classifica generale, quest’anno spinti ancor di più dalla motivazione derivante dalla partecipazione alla neonata North West Regularity Cup, serie dedicata agli amanti della “Sport” nel nord-ovest del “Bel Paese”.

“Il ritorno dopo parecchi mesi dall’ultima apparizione non sarà facile,” commenta Luca Maielli, “consapevoli del fatto che al momento competere per la classifica sarà complicato, ma allo stesso tempo stimolante per il trofeo che andremo ad affrontare e che proprio qui a Biella prende il via. Ce la metteremo comunque tutta come nostro solito e speriamo in una bella giornata di sole.”

Avranno come sempre un occhio allo spettacolo ed uno alla classifica Massimiliano Fignani ed Arianna Fior, nuovamente al via con la loro spettacolare Talbot Sunbeam di 7° Raggruppamento. “Finalmente dopo mesi di attesa è quasi arrivato il grande giorno del Rally della Lana”, esordisce Arianna Fior, “io e Max non vediamo l’ora di divertirci sulla mitica Talbot, come avvenuto la scorsa edizione. Quest’anno speriamo di poter vedere lungo il percorso i tanti tifosi e sostenitori Biellesi per questa gara di casa sempre molto apprezzata!”.