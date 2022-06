Carabinieri: il commiato del Comandante della Legione “Piemonte e Valle d’Aosta” Generale di Divisione Aldo IACOBELLI al Comando di Biella

Nella mattinata di oggi 17 giugno 2022 il Generale di Divisione Aldo IACOBELLI, Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d'Aosta”, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Biella per porgere a tutti i Carabinieri della Provincia il proprio saluto essendo stato destinato ad altro prestigioso incarico nella capitale.

L'alto Ufficiale che è stato ricevuto dal Comandante Provinciale Col. Mauro FOGLIANI ha espresso parole di elogio e accorato plauso al personale per i risultati conseguiti nell'ultimo triennio e per lo spirito di sacrificio evidenziato, anche in relazione al lavoro svolto nel particolare periodo legato all’emergenza della pandemia da “COVID-19”.

IACOBELLI ha inoltre portato il suo saluto, presso il Palazzo del Governo, al Sig. Prefetto di Biella Franca TANCREDI, presso il Palazzo di Giustizia, al Procuratore della Repubblica Dott.ssa Teresa Angela CAMELIO ed ha altresì incontrato presso questo Comando il Signor Questore, Dr. Claudio CICCIMARRA, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Pasquale MAROTTA.