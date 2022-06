Rally, bene per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia sulla pista di Rubbiano di Solignano FOTO

Grande risultato nella splendida pista di Rubbiano di Solignano per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia in occasione della terza gara di campionato italiano velocità fuoristrada. I portacolori della scuderia Rally & co a bordo di una Suzuki vitara hanno vinto per la terza volta in formula classic con un distacco sul secondo classificato di oltre un minuto.



Ottima prestazione per Andrea Pizzato e Sergio Callegari terzi in classe b1 su Suzuki proto mentre a causa di svariati problemi sia Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza a bordo di una jeep proto sia Manuel Tosetto con Roberta Seguini a bordo della loro jeep wrangler hanno dovuto accontentarsi della terza e quarta piazza in classe B2. Triste ritiro invece per Alberto Gazzetta e Denis Cortese in gara con la loro Ford fiesta proto cosworth. Prossima gara di campionato italiano il 2/3 luglio a Chiusdino in provincia di Siena.