I Faggi: un'estate ricca di eventi sportivi e divertimento per tutti

Estate ai Faggi



Il Circolo I Faggi sta preparando per l’Estate 2022 un intenso programma di eventi sportivi, torneo internazionale, corsi, campus estivi ed incontri culturali.

Il nostro staff tecnico insieme al Bistrot Vi aspetta per poter vivere insieme momenti emozionanti di sport, relax, e convivialità.

Abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare per preparare il circolo al meglio!

La corona delle Alpi Biellesi abbraccia i campi da tennis e padel.







Uno scenario unico dove poter giocare a tennis in compagnia, prendere lezioni di tennis.







o semplicemente godersi un attimo di relax a bordo della piscina esterna.









Faggi tennis summer camp



Dal 13 giugno fino a fine luglio il nostro staff sportivo organizza per i tutti gli atleti I Faggi Tennis Summer Camp 2022.





Un’opportunità unica per poter consentire agli atleti ed appassionati di tennis un programma di preparazione sportiva compreso di valutazione atletica e con relativo programma a step di miglioramento.Il programma consente l’accesso alla piscina e la possibilità di pranzare al Bistrot sulla nostra splendida terrazza con il menù dell’agonista a 8,00 €.Faggi summer camp

Dopo il successo dell’edizione 2021 sempre dal 13 giugno in collaborazione con Progetto Donna Più gestiremo i Campus Estivi de I Faggi.Settimane dedicate ai più piccoli dove sport, giochi, amicizia e qualcosa in più si incontreranno per un indimenticabile estate.





Torneo giovanile TENNIS EUROPE Under 16 grade 3 presso il Circolo I Faggi

Il torneo organizzato nel prossimo mese di luglio presso il Circolo i Faggi di Biella si inserisce nell’ambito del prestigioso Tennis Europe Junior Tour.



Creato nel 1990, il Tennis Europe Junior Tour è stato a lungo la piattaforma preferita per il lancio di una carriera di successo, e negli ultimi anni ha annunciato l'arrivo di top player come Justine Henin, Roger Federer, Caroline Wozniacki, Andy Murray, Victoria Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga e Maria Sharapova, per citarne solo alcuni. Il torneo in programma presso il Circolo I Faggi dal 2 al 10 luglio prevederà una prima fase di qualificazioni al Main Draw previsto nelle giornate del 2 e 3 luglio cui seguirà il torneo vero e proprio che si concluderà nel weekend successivo.



Sono previsti incontri riservati a giocatori under 16 come singolari maschili e femminili nonché a formazioni di doppio sia maschili che femminili. Durante tutta la durata dell’evento sarà consentito l’accesso libero agli spettatori. Il Torneo U 16 sarà una splendida vetrina per tutto il Biellese e le aziende Biellesi, abbiamo un programma di sponsorizzazioni in grado di offrire una elevata visibilità. Contattateci per poter partecipare a questo grande evento sportivo internazionale.



Continua la serie di Incontri di valore





Il 30 giugno Ivan Foina ci parlerà dello sviluppo di progetti Sostenibili. Una nuova frontiere, un nuovo modo per interpretare e portare il concetto di imprenditorialità nel futuro. Risultati sportiviI Nostri atleti continuano a raccogliere ottimi risultati.







Beba Colombo: 4 finali, 2 primi posti e 2 secondi posti. Complimenti!



Main sponsors Aziende sostenitrici