Violento scontro frontale tra due auto a Candelo, in via per Sandigliano chiusa al traffico (foto newwsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica del violento scontro frontale avvenuto poco prima delle 12.30 di oggi, 11 giugno, lungo la via per Sandigliano, nel comune di Candelo, in prossimità del supermercato. A rimanere coinvolte nel sinistro due auto che hanno riportato vistosi danni alle rispettive carrozzerie.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata, anche il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai malcapitati. La strada è al momento chiusa alla viabilità e il traffico deviato verso altre direzioni.