Sarebbe di 7 giorni la prognosi della donna alla guida, rimasta coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 10 giugno. Per cause da accertare due auto si sono scontrate a Sandigliano: ad avere la peggio proprio la conducente di 35 anni, prontamente assistita dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Indenne l'altro uomo al volante. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.