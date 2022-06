Dolore nel Biellese per la morte di Gabriele Pagani, aveva 78 anni: i funerali a Pollone

Biellese in lutto per la morte di Gabriele Pagani, aveva 78 anni. Personalità di spicco del panorama locale, è stato apprezzato imprenditore e valido direttore per 10 anni della Confartigianato Biellese (1989-00), oltre che amministratore locale e militante politico.

Per anni ha dedicato la sua attenzione anche al mondo del volontariato e dell'associazionismo del nostro territorio. Lascia la moglie, le due figlie e gli affezionati nipoti. A detta degli amici, era una persona dall'animo generoso e pacifico, sempre pronto al dialogo e al confronto con chiunque.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Pollone. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di lunedì 13 giugno.