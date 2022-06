Grave incidente stradale a Valdilana. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma, stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di circa 35 anni è caduto dalla moto per cause da accertare in località Fornace, a Crocemosso, e si sarebbe procurato ferite da codice rosso.

Il centauro è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Novara. Non sono al momento note le sue condizioni di salute.