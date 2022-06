A Zimone, nella notte tra venerdì e sabato, si è aperta una buca nell'asfalto in via Roma, all'altezza del n°105. “Molto pericolosa particolarmente per motociclisti e ciclisti, dovuta al cedimento del terreno – spiegano dal Comune - Probabilmente sotto l'asfalto potrebbe esserci una piccola/grande voragine. Visti i giorni festivi sono state posizionate delle transenne di fortuna per segnalare il pericolo. Si consiglia la massima prudenza”.