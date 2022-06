Incidente stradale oggi 8 giugno intorno alle 13 sulla superstrada all'altezza di Vigliano. Due le automobili coinvolte che si sono toccate senza gravi conseguenze per gli occupanti che sono stati assistiti dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vigliano per i rilievi e per la viabilità, rallentata per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza.