Il cordoglio della scuola per i suoi ex alunni morti nel tragico incidente a Busonengo

Alcuni dei ragazzi che sono morti nel tragico incidente a Busonengo hanno frequentato la scuola media di Chiavazza dell'Istituto comprensivo Biella 2, e il preside Tiziano Badà e gli insegnanti sono vicini alle famiglie in questi giorno di profondo dolore.

"L’istituzione scolastica è senza parole di fronte a una così grande tragedia. Per chi è cristiano rappresenta sempre un grande mistero la morte di ragazzi così giovani. Quello che ci resta è il privilegio di averli conosciuti, e di averli potuti accompagnare per un tratto della loro vita. Ci sentiamo in questo momento di fare le più Sentite condoglianze a tutte le famiglie coinvolte".